В России выявили сыр, маскировавшийся под азербайджанский

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В Оренбуржье не разрешили вывоз из РФ нескольких тонн сыра. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.

На российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте пропуска ДАПП «Теплое» задержано более 18 тонн молочной продукции. Управление Россельхознадзора не допустило к вывозу в Казахстан свыше 18 тонн сыра «Моцарелла Пицца», «Фетакса», Extra Alti и пармезан «Джюгас».

Согласно товарно-сопроводительным документам, вывозился сыр пармезан «Джюгас», произведенный на предприятии ООО «ATENA» в Азербайджане, а также сыр «Моцарелла Пицца», «Фетакса», «Extra Alti». Они были произведены в Республике Беларусь и Московской области.

На упаковке пармезана обнаружили следы перемаркировки. Он на самом деле был произведен в Литовской Республике, а не в Азербайджане. 4,6 тонн «санкционки» утилизовали. А 13 тонн остального сыра вернули по месту выхода продукции. Грузоперевозчика привлекли к административной ответственности.