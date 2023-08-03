В течение суток произошло 33 боестолкновения между Украиной и Россией

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по российскому вторжению по состоянию на вечер среды, 2 августа.

«В течение суток Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БПЛА. Враг нанес пять ракетных, 66 авиационных ударов с реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения», – говорится в вечерней сводке Генштаба.

Сообщается, что в течение суток произошло 33 боевых столкновения.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченные позиции западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение к западу от Старомайорского и к северу от Урожайного.

На Запорожском направлении Россия сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, два пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, один район сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов врага.