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Хафизович-Хаджимешич: Зверства, подобные совершенным в Мешали, не должны повторяться

Хафизович-Хаджимешич: Зверства, подобные совершенным в Мешали, не должны повторяться

Зверства, подобные тем, что были совершены в Мешали, не должны повторяться нигде в мире.

Об этом сказала Айша Хафизович-Хаджимешич, журналист из Боснии и Герцеговины, редактор газеты «Preporod», член «Движения матерей анклавов Сребреница и Жепа».

«Ознакомившись с открытым письмом жителей Мешали, мы хотим сказать, что поддерживаем их борьбу за справедливость. Жертвы геноцида в Сребренице, жертвы преступлений против человечности, совершенных в Боснии, чувствуют боль жертв преступлений в Мешали. Подобные зверства не должны повториться нигде в мире. Сегодня мы с нашими друзьями из Азербайджана призываем к ответственности и справедливости, потому что без справедливости нет мира», – приводит «Тренд» ее слова.

Айша Хафизович-Хаджимешич считает, что нельзя игнорировать того, что произошло в прошлом.

«Во имя будущего человечества необходимо объединить усилия для обеспечения справедливости, чтобы не допустить повторения подобных злодеяний», – сказала она.

Отметим, что жители села Мешали обратились к международному сообществу с открытым письмом. Они требуют от международного сообщества принудить Армению наказать и передать тех, кто совершил преступления против человечности в отношении азербайджанского народа.

«Сегодня сотни семей из Мешали компактно проживают в городке для переселенцев в Геранбое. Требование каждого жителя Мешали состоит в том, чтобы Вагиф Хачатрян и другие подобные ему военные преступники предстали перед азербайджанским правосудием. Мы десятилетиями ждали этого момента справедливости, это единственное утешение для нас после перенесенных страданий, потери родных и близких. Мы годами ждали этого дня, но ни на один день не теряли веры, надежды. Мы обнимаем и прижимаем к сердцу наших пограничников, которые, проявив высокий профессионализм, обнаружили и задержали военного преступника Вагифа Хачатряна!» – говорится в письме.

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