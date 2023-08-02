Перед посольством Турции в Копенгагене сожгли Коран

В Дании перед посольством Турции в Копенгагене прошла акция с осквернением священного Корана.
В среду члены антиисламской и ультранационалистической группы «Danske Patrioter» (Датские патриоты) в Копенгагене совершили провокацию против священной книги мусульман, сообщает «Анадолу».
Группа провокаторов выкрикивала оскорбительные лозунги, оскорбляющие ислам и сожгла копию Корана перед посольством Турции в Копенгагене. Они развернули антиисламские транспаранты и призывали к бойкоту турецких товаров.
Провокация прошла под наблюдением и охраной полицейских.