В Азербайджане резко испортится погода

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Третьего августа, начиная с полудня, и до второй половины 5 августа в северных и западных районах погода изменится.

Об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, местами пройдут ливневые дожди:

«Преимущественно в горных и предгорных районах будут сильные, проливные дожди, грозы, возможен град. Западный ветер в отдельных регионах будет усиливаться до 28 м/с. В связи с ожидаемыми осадками в реках повысится уровень воды, в ряде горных рек пройдут кратковременные сели. В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 3 августа до второй половины 5 августа северо-западный ветер временами будет усиливаться. Максимальная скорость ветра достигнет 15-20 м/с, на отдельных территориях 23-28 м/с».