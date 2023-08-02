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Турецкие саперы уничтожили обнаруженные в море вблизи Стамбула артиллерийские снаряды

Турецкие саперы уничтожили обнаруженные в море вблизи Стамбула артиллерийские снаряды

Саперы турецких ВМС завершили проверку пляжной зоны черноморского городка Шиле вблизи Стамбула, в море у которого в конце прошлой недели было обнаружено около 30 артиллерийских снарядов. Боеприпасы уничтожены, сообщил телеканал TV-24.

С понедельника пляжи в Шиле были закрыты, саперы обследовали берег и район, где были найдены снаряды, в целях безопасности жителей домов, расположенных у пляжной зоны, эвакуировали. По данным администрации провинции Стамбул, утром 30 июля водолазы ВМС обнаружили 28 снарядов на дне Черного моря во время погружения в районе Софулар. Восемь боеприпасов по распоряжению прокурора Шиле в тот же день были доставлены в местную воинскую часть, остальные саперы уничтожили в среду, использовав для этого свыше 30 кг взрывчатки.

Прокуратура проводит расследование в связи с обнаружением снарядов. По данным следствия, они являются устаревшими боеприпасами к артиллерийским орудиям и не имеют никакого отношения к украинским морским плавучим минам в Черном море. ВМС Турции ранее неоднократно уничтожали такие мины у своего побережья.

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