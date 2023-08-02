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ВСУ освободили около 241 кв.км.

ВСУ освободили около 241 кв.км.

Украинские военные с начала контрнаступления смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, информацию об освобожденных территориях обновляют обычно раз в неделю, поскольку день в день ситуация нестабильная, и нашим защитникам необходимо закрепляться на освобожденных участках.

«К примеру, за прошлую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге – больше 12 (квадратных километров) было освобождено за прошлую неделю, и вместе – больше чем 204 квадратных километра», – рассказала чиновница.

Она уточнила, что сейчас по всем направлениям украинские военные постепенно продолжают продвижение вперед. И на востоке это не только Бахмутское направление, но там нужно закрепиться, и тогда информация об успехах станет открытой.

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ВСУ освободили около 241 кв.км.
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ВСУ освободили около 241 кв.км.

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