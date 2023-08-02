Мехрибан Зейналова: Значительно выросла угроза онлайн-вербовки женщин сутенерами

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Сверка статистических данных по вовлечению женщин в секс-индустрию после 2005 года показала, что вербовщиками в проституцию часто оказывались родственники жертв сексуальной эксплуатации. Сегодня же в этой сфере лидирующую позицию занимают виртуальные вербовщики. Об этом в интервью Minval.az заявила председатель Общественного объединения помощи женщинам и детям Təmiz Dünya («Чистый мир») Мехрибан Зейналова.

– Согласно новому отчету Органа Совета Европы (GRETA), в Азербайджане зафиксирована положительная динамика в ряде таких областей, как развитие законодательной, институциональной и политической базы для борьбы с торговлей людьми, в повышении осведомленности и подготовке соответствующих специалистов. Выросло количество приговоров по фактам торговли людьми. Тем не менее GRETA указывает на необходимость более активных действий в плане улучшения доступа жертв торговли людьми к юридической помощи, к рынку труда и их социально-экономической интеграции. Также рекомендуется улучшить доступ к средствам правовой защиты. Насколько известно, с 2002 года ваш центр занимается этой сложной работой. Расскажите о ситуации в целом, так как данная тема давно уже не поднималась в СМИ.

– Конечно же, жертвы траффикинга есть и будут в любые времена. Торговля людьми – это серьезная социальная проблема, представляющая опасность для фундаментальных прав человека, а статистику можно проследить на сайте Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана, они постоянно публикуют свои отчеты. Сегодня в нашем убежище больше жертв бытового насилия, нежели жертв траффикинга. Жертвы направляются в «Чистый Мир» полицией, обязательно через службу соцобеспечения.

Надо сказать, что методы вербовки в секс-индустрию изменились. Тех, кому вербовщики обещали подиум, в моем шелтере не было, все гораздо прозаичнее на самом деле: обещание замужества, посулы устройства на «хлебную» работу. В 2005 году женщин действительно было легко обмануть, индикаторы были совсем другие. И я предполагаю, что все они знали, на что идут. Вербовщики, заманившие, вовлекшие женщин в секс-индустрию, как правило, люди из близкого окружения, знакомые. Я проводила три исследования на эту тему, одно из которых на тему ранних браков, напрямую пересекающуюся с торговлей людьми. Другое исследование – онлайн-вербовка, угроза которой значительно выросла в последнее время. Поэтому я призываю всех быть бдительными и осторожными в сети. И третье исследование об угрозе от близких знакомых. Люди могут долго переписываться, подружиться, втереться в доверие, а затем вовлечь в преступную сеть. В нашей практике был случай, когда у замужней женщины возникли проблемы психологического характера из-за родственников мужа. Она нашла в соцсети специалиста, который выслушивал ее жалобы и давал советы. К тому же, она искала работу. Так вот, он обещал ей решить вопрос трудоустройства. Потом они встретились, психолог, как говорится, «запал» на нее и предложил вступить в интимные отношения, но женщина отказалась. Он же из мести переслал все скрины переписок с ней, в которых она жаловалась на жизнь, родственникам мужа. В результате семья распалась. Эта история – доказательство того, почему не стоит доверять всем подряд. А если говорить о торговцах «живым товаром», то они настолько натасканные и коварные, что могут подобрать ключик к любому.

Что касается вовлечения в проституцию близкими, то был случай, когда муж заманил в проституцию вторую жену, обманом вывез ее в Турцию, причем с помощью первой супруги. Жертва долго не могла поверить, что муж способен на такую подлость. Был случай, когда золовка привлекла к проституции жену брата, у которой на тот момент был конфликт с мужем. Золовка предложила совместную поездку в Турцию, чтобы заработать там деньги. Представьте, жертве было уже 50 лет, но она была статной и красивой женщиной.

– Были ли вашем шелтере несовершеннолетние жертвы траффикинга?

– Малолетних не было, сразу скажу. А женщины к нам приходят разных возрастов. Но хочу отметить, что через наш шелтер проходили даже те жертвы, которые не совсем понимали, в какой ситуации оказались, потому что на тот момент у них не было индикаторов, определяющих состав преступления. Наши социальные работники работают с такими, опрашивают их, выявляют индикаторы, и если фиксируются обстоятельства, указывающие на наличие состава преступления – торговли людьми – то, мы сразу же обращаемся в соответствующее учреждение.

Недавно у нас проходила реабилитацию 40-летняя В.Гасанова (имя и фамилия изменены), у нее очень сложная ситуация. В 13 лет Гасанова была изнасилована, после чего убежала из дома, начала вести беспорядочную половую жизнь, затем уехала на заработки в Турцию, оттуда – в Африку, где вышла замуж. Но что-то там не «срослось», и она снова вернулась в Турцию, а оттуда – в Азербайджан. Но, тем не менее, она не захотела обращаться в полицию и подавать жалобу. Мы, в свою очередь, помогли ей устроиться на работу, сейчас она зарабатывает на хлеб честным путем.

– Почему Гасанова не сочла нужным заявлять в полицию?

– По ее словам, эта история началась давно и продолжалась долго, но она добровольно «завязала». Кроме того, вовлекшая ее в секс-индустрию женщина умерла…

– Много ли жертв траффикинга, которые не хотят обращаться в соответствующие органы, а просто проходят у вас психологическую реабилитацию?

– Да, конечно, такие есть и с ними нужно работать, объяснять, что именно выявление и последующая защита жертв траффикинга составляют ядро борьбы. Они должны это понять. В проведении бесед требуется гибкость, потому что жертва должна добровольно согласиться на подачу заявления. Только после поступления заявления правоохранительные органы начинают действовать. Кстати, иногда в госучреждении сомневаются в точности индикаторов и требуют проверить информацию, бывает и такое.

– Скажите, а были ли среди жертв секс-индустрии мальчики в вашем шелтере?

– Мальчики, находящиеся в нашем шелтере, – это жертвы домашнего насилия, а изнасилованных не было. В частности, у нас дети, чьи родители в местах не столь отдаленных, дети ожидают решения, кому они будут переданы в дальнейшем. Сейчас по новой системе детально изучают родственников, а ведь несколько лет назад этого не было, детей просто передавали ближайшим родственникам. Есть у нас и дети, которые отказываются от родителей. В прошлом году в полицию обратилась 10-летняя Севиль (имя изменено) и попросилась к нам в приют. Девочка призналась, что больше не может жить в том мире, где мать-наркоманка заставляла ее побираться. Было сказано матерью и самое страшное: «Добывай деньги ЛЮБЫМ ПУТЕМ!». Отцу, жившему на тот момент с другой женщиной, судьба дочери была совершенно безразлична. Отказ девочки подчиниться материнским приказам всякий раз заканчивался плачевно: т.н. «мать» жестоко избивала дочь, и даже наносила порезы ножом. Когда Сева попала в шелтер, у нее не было даже свидетельства о рождении.

Скажу, что наше общество нуждается в большой просветительской работе, тем более, что наша повседневная жизнь проходит по большему счету в виртуальном пространстве. Мы проводим психологические семинары на тему лидерства, даем советы правового характера, но самое главное – учим женщин, прошедших через все эти ужасы, уважать себя. И еще, в нашей работе очень важно добиться доверия жертв, ведь они прошли через самый настоящий ад. Если нет доверия, работа усложняется в разы.

Яна Мадатова