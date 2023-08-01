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Минфин повысил прогноз по инфляции в Азербайджане

Минфин повысил прогноз по инфляции в Азербайджане

Прогнозируется, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году составит около 10,4%.

Этом говорится в справке Минфина «О полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов на 2023 год и документе об ожиданиях на конец года».

«Несмотря на то, что среднегодовая инфляция в 2023 году прогнозируется на уровне 6,9 процента на момент первоначальных прогнозов, фактические показатели на момент пересмотра прогнозируются на уровне 10,4 процента с учетом ожидаемых тенденций, что на 3,5 процентных пункта больше первоначального прогноза», – говорится в информации.

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