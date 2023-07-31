Украина нанесла удар по российским областям

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Под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины в Белгородской области попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стёкла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Гладкова, на место ЧП уже отравлены аварийные бригады и оперативные службы. Информация о том, к каким разрушениями привёл обстрел, уточняется.

Украинские военные также обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано пять прилётов в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений. Окажем помощь в ликвидации последствий», — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что под удар попал и посёлок Краснооктябрьский, где зафиксировано четыре прилёта. По его словам, сейчас этот населённый пункт обесточен из-за повреждения ЛЭП. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда это будет безопасно.