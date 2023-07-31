Россия запустила по Харькову ракеты С-300, есть пострадавший (фото и видео)

Ночью 31 июля россияне ударили по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области.
В результате атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.
Мужчина, который находился в этот момент недалеко от эпицентра взрыва, получил телесные повреждения.
Еще одна российская ракета попала на территорию частного домовладения в н.п. Большой Бурлук Харьковской области, пострадавших нет.