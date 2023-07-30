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Однополый секс стал причиной увольнения иранского чиновника, отвечающего за исламские ценности

Однополый секс стал причиной увольнения иранского чиновника, отвечающего за исламские ценности

Сотрудника министерства культуры Ирана Реза Цагати, отвечающего за исламские ценности, отстранили от должности после того, как в сети появилось видео, на котором он занимается однополым сексом. Об этом сообщает Iran International.

На видео, распространенном в соцсетях, Реза Цагати занимается сексом с неизвестным молодым человеком. Цагати отстранен от должности до окончания расследования инцидента.

Реза Цагати — глава Департамента исламской культуры в провинции Гилян (она расположена на берегу Каспийского моря и граничит с Азербайджаном).

В Иране гомосексуальные отношения запрещены законом, максимальное наказание за такое нарушение — это смертная казнь. При этом в Иране официально разрешены операции по смене пола. В 1983 году тогдашний лидер страны аятолла Хомейни выдал фетву, в которой утверждается, что смена пола не противоречит исламу.

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