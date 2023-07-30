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Украинские беспилотники атаковали Москву (фото, видео)

Украинские беспилотники атаковали Москву (фото, видео)

В ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях в «Москва-Сити». Один человек получил травмы.

«В результате хлопка в башне «Око-2» пострадал охранник. Выбиты стекла с первого по четвертый этажи», – говорится в сообщении экстренных служб.

Агентство ТАСС ранее сообщило о взрыве в 50-этажном здании в IQ-квартале в центре Москвы по адресу Пресненская набережная, 10с2. Канал 112 писал, что в башню в районе шестого-седьмого этажей врезался дрон. В здании «нарушено остекление», его эвакуировали.

В состав IQ-квартала входит правительственный комплекс, где размещены несколько министерств и ведомств, в их числе — Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» передает, что взрывной волной из офиса вынесло документацию Минцифры.

Помимо этого, писало агентство со ссылкой на силовые структуры, средства противовоздушной обороны сбили на западе Подмосковья два дрона самолетного типа. Сейчас власти устанавливают, по каким целям они собирались нанести удар. 112 писал о сбитых БПЛА в Одинцово и Красногорске.

По данным ТАСС, в Москве и Подмосковье ввели временное ограничение на нахождение в воздухе любых воздушных судов. «Внуково» закрыли на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Позже полеты были возобновлены.

«Сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Москве при помощи трёх беспилотников», – сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, один из дронов был ликвидирован в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Подмосковья.

«Ещё два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити», — сказано в сообщении

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