МККК «крышует» армянских военных преступников, или О чем напомнила статья «Гардиан» от 2011 года

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Стремительно развивающиеся события в Карабахском регионе, а если быть более точным, на Лачинской дороге принимают неожиданный и довольно неприятный для армян оборот.

Как уже сообщалось, сегодня при прохождении досмотра на ППП «Лачин» был задержан военный преступник, 68-летний Вагиф Хачатурян, принимавший непосредственное участие в Ходжалинском геноциде.

По этому поводу Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление, в котором, в частности, отмечалось, что Вагиф Хачатурян создал преступную группу, которая 21 декабря 1991 года принимала участие в преступлениях против азербайджанцев — жителей села Мешали Ходжалинского района.

На совести (хотя, какая тут совесть) этого военного преступника 25 жизней невинных ходжалинцев. Естественно, если для Азербайджана и всего цивилизованного мира Хачатурян и такие, как он, воспринимаются преступниками, то в понимании армян – они либо герои, либо «невинные овечки».

Потому неудивительно, что в армянском мире поднялся вселенский вой: Азербайджан совершает очередной (мы даже счет потеряли) «геноцид» в отношении лиц армянской национальности. Примечательно, что для противной стороны не имеет значения: добропорядочный гражданин или нелюдь и убийца. Главное, чтобы «жертва» была армянином, а азербайджанцы – «жаждущими армянской крови».

Вагиф Хачатурян, который то ли притворился больным, то ли действительно заболел, хотел подлечить свое здоровье в Армении. Но не тут то было. Совершенные им кровавые преступления не имеют срока давности, и о его былых «заслугах» напомнили на ППП «Лачин».

Наивно полагая, что все уже давно забыли о его кровавых злодеяниях, он как ни в чем ни бывало, хотел слинять на свою историческую родину. Однако бдительность азербайджанских пограничников ему обмануть не удалось. И меч Немезиды настиг его спустя даже 32 года.

Мы уверены, что армянская сторона еще долго будет мусолить тему Вагифа Хачатуряна. Для этого, несомненно, во всю мощь будет раскручен маховик лживой пропаганды армянского лобби во всех странах мира.

Мы также уверены, что, несмотря на все кровавые злодеяния Хачатуряна, проплаченные французские сенаторы и американские конгрессмены обязательно начнут тявкать в защиту «несчастного» старика Хачатуряна.

Впрочем, Азербайджан уже привык к скулежу зарубежных продажных шкур, а потому для нас – это не более, чем сотрясение воздуха. Как говорится, собака лает, а караван идет. Ну, а в самой Армении Хачатуряна причислят к лику святых. Прижизненно.

Кстати, о данном инциденте высказался и помощник президента Хикмет Гаджиев. «Протест» официальных, общественных и медийных структур Армении задержанию военного преступника Вагифа Хачатуряна, убившего 25 мирных жителей Азербайджана, является не чем иным, как актом поддержки и оправдания военных преступлений на государственном уровне», – написал он в Twitter.

Между тем, задержание Хачатуряна выявило довольно любопытную деталь. Оказалось, что армянских сепаратистов «крышуют» не только российские «миротворцы», но и «голубь мира» – Международный Комитет Красного Креста.

И вот эта связка МККК – РМК все это время исподтишка активно помогала и защищала интересы армянских сепаратистов Карабахского региона. Естественно, не безвозмездно.

Однако, как говорится, лафа для них закончилась 15 июня сего года, когда Азербайджан установил ППП «Лачин». Это был удар не только по карабахским террористам, но и грязному бизнесу на крови МККК-РМК. И если до 15 июня по линии МККК военные грузы, армянские боевики беспрепятственно проникали на территорию Азербайджана, то после установки ППП «Лачин» кислород был перекрыт. Жало трехголовой гидры – Армения-МККК-РМК было вырвано.

Неудивительно, что против установки ППП «Лачин» протестовали не только европейцы, американцы, французы, русские и другие, но и «крестоносцы». Трудно даже представить масштабы прибыли МККК, который, как оказалось на поверку, занимался переброской боевиков.

Становится также очевидным упорное нежелание этой организации, чье представительство в Ханкенди связано с Ереваном, переподчиниться Баку. Под контролем Баку вершить темные делишки было невозможно.

И как после этого МККК может считаться гуманитарной организацией, осуществляющей деятельность, исходя из принципов нейтральности и беспристрастности? Вопрос риторический.

А чтобы нас не обвинили в предвзятости к деятельности МККК, приведем отрывок из публикации в газете «Гардиан» от 2011 года. «Результаты недавно проведенных исследований показали, как официальные выездные документы оказались в руках таких печально известных нацистов, как Адольф Эйхман (Adolf Eichmann), Йозеф Менгеле (Josef Mengele) и Клаус Барбье (Klaus Barbie), благодаря обстановке хаоса, которая царила в Европе после войны.

Красный Крест и Ватикан помогли тысячам нацистских военных преступников и их пособников сбежать после окончания второй мировой войны. Об этом говорится в книге, которая сводит воедино свидетельства, содержащиеся в ранее неопубликованных документах.

Красный Крест ранее признавал, что некоторые нацисты сумели воспользоваться его усилиями, направленными на помощь беженцам, потому, что административные сотрудники организации были перегружены работой. Тем не менее, результаты недавнего исследования наводят на мысль о том, что таких военных преступников было намного больше, чем полагали ранее».

И если МККК сегодня за руку поймали с аферой с Хачатуряном, то можно представить, сколько военных преступников и боевиков были под его «крышой» до 15 июня. Счет идет на сотни, если не на тысячи …

Фарид Теймурханлы