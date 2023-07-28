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Задержан мужчина, привлекший детей к религиозному шествию

Задержан мужчина, привлекший детей к религиозному шествию

Арестован мужчина, организовавший в поселке Савалан Сабунчинского района Баку религиозное шествие с участием 11 несовершеннолетних и распространивший запись содеянного в социальной сети. Данную информацию приводит пресс-служба МВД.

Отмечается, что согласно Закону Азербайджана «О свободе вероисповедания» все религиозные обряды должны проводиться только в мечетях, святилищах и на их территориях.

Сотрудники полиции установили личность человека, который вопреки требованиям законодательства организовал шествие 11 несовершеннолетних в поселке Савалан Сабунчинского района и поделился соответствующей записью в социальной сети. Допустивший эти действия Эльгюн Афсар оглу Мирзоев, 1991 года рождения, арестован.

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