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Главное Общество

В Азербайджане резко испортится погода

В Азербайджане резко испортится погода

С 29 по 30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, иногда 23-25 м/с, а утром 29 июля в некоторых частях полуострова – до 28-32 м/с.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 29 июля температура воздуха понизится на 5-7°, и составит 25-28° тепла.

С 29 по 30 июля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами кратковременные ливни, грозы, град.

Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами – до 25-30 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на горных реках возможен сель.

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