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Алиев распорядился оплачивать из госбюджета образование ветеранов войны

Алиев распорядился оплачивать из госбюджета образование ветеранов войны

С 2023/2024 учебного года оплата за учебу за период обучения лиц, удостоенных звания «Ветеран войны» за участие в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджана, и которые учатся на платной основе по уровням бакалавриата и магистратуры вузов и в колледжах будет оплачиваться за счет государственного бюджета в размере учебных расходов, утвержденных Кабмином Азербайджана.

Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Кабмину поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в связи с оплатой за счет средств государственного бюджета ряда учебы лиц, особо нуждающихся в социальной защите за время их обучения на платной основе в образовательных учреждениях.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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