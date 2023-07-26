Сепаратисты предложили Армении вылететь с глобуса

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Сепаратисты обиделись на Ереван. Верхушка сепаратистов требует от Республики Армения отказаться от намерения признать «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) в составе Азербайджана и от подобного подхода к нормализации отношений. Об этом заявил «госминистр» сепаратистов Гурген Нерсисян.

По его словам, этот подход не в состоянии обеспечить мир в регионе и безопасное и достойное существование «народа Арцаха». Более того, он «не может гарантировать даже существование Республики Армения, так как целью турецко-азербайджанского тандема», по версии сепаратистов, является не «Арцах», а весь армянский народ и национальная государственность.

Руководство «Арцаха» также требует от властей Армении обратиться к Совету безопасности ООН, запросив экстренное обсуждение для обеспечения решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года и гарантирования безопасности «народа Арцаха».

В качестве слезливого гарнира, упитанный Нерсисян жалобным тоном пропищал: «Результатом нашей работы является то, что, живя в условиях полной блокады, жители Арцаха имеют возможность найти немного еды, чтобы не умереть с голоду».

Оставим в стороне, насколько действенным окажется ультиматум сепаратистов официальному Еревану. Очевидно другое. Во-первых, какие бы слезливые истерики ни закатывали сепаратисты, очевидно, что, отвергая предложение Азербайджана доставлять гуманитарные грузы по Агдамской дороге, армянская сторона приняла на себя всю ответственность за гуманитарные последствия «блокады по собственному желанию».

Во-вторых, проект «миацум» уже закрыт. А в-третьих, если Арутюнян, Нерсисян и компания будут выдвигать подобные абсурдные требования, а в Ереване их покорно выполнять, то «результатом работы» действительно станет вылет Армении с глобуса.

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