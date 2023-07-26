Ходорковский считает незаконным преследование Стрелкова в России

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Михаил Ходорковский заявил, что считает незаконным преследование Игоря Стрелкова (Гиркина).

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«Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан», — написал Ходорковский в «Телеграме».

При этом он подчеркнул, что считает Стрелкова преступником «в соответствии с решением голландского суда по делу о сбитом гражданском самолете», а также по той причине, что Стрелков «осуществил по заказу Кремля вооруженную провокацию в Украине в 2014 году».

«Некоторые забыли, что он публично объявил на меня „заказ“. И „заказ“ не отменен. Если я попаду в перекрестье его прицела — думаю, он нажмет крючок не колеблясь. Взаимно», — написал Ходорковский.