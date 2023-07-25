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Навальный назвал Стрелкова «политзаключенным»

Навальный назвал Стрелкова «политзаключенным»

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал бывшего командующего сепаратистами Донбасса и офицера ФСБ Игоря Стрелкова «политическим заключенным».

«Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным. <…>

Все это [преступления Стрелкова] должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда. Но сейчас Стрелков арестован <…> за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина. <…>

Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие», – отметил Навальный.

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