На Универсиаде в Китае подняли флаг Азербайджана (фото)

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На XXXl Всемирной летней универсиаде, которая проходит в китайском городе Чэнду, состоялась церемония поднятия флага Азербайджана.

После церемонии в деревне Универсиады было высажено дерево в честь Азербайджана, сообщает «Азертадж».

Церемония открытия XXXl Всемирной летней универсиады состоится 28 июля. На церемонии открытия знаменосцами азербайджанской делегации будут дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и атлет Назим Бабаев.

Азербайджан будет представлен на Универсиаде 87 спортсменами, которые выступят в 16 видах спорта.