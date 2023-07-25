Эльдениз Джафаров: Осенью Баку накроет самый настоящий транспортный коллапс

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Со вчерашнего дня в Баку выросли цены на услуги служб такси Uber, Bolt и Yango, которые являются наиболее популярными в столице и за ее пределами. Так, минимальная сумма за проезд составляет уже 2,5 манатов, ранее она начиналась с одного маната.

Пока минимальная плата за проезд в других службах такси не изменилась, но, как говорится, «коготок увяз – всей птичке пропасть».

Надо ли говорить, что подъем цен на проезд в такси крайне невыгоден потребителю, которого не устраивает толчея на остановках и давка в общественном транспорте в часы пик, тем более, если до дома недалеко, то и сумма оплаты за проезд в такси вышеуказанных фирм была незначительной – пара манатов, не более.

Правда, не так давно БТА рассматривало вопрос создания единой службы такси с фиксированной суммой, составляющей три маната.

С другой стороны, низкие расценки за проезд в такси являлись одной из достопримечательностей нашего гостеприимного города. Стоит заметить, что выгодное передвижение по Баку и окрестностям постоянно отмечается на туристических форумах, где гости нашего города оставляли самые положительные отзывы. Еще бы, ведь в странах Европы и США это удовольствие по карману далеко не каждому, так как счетчик тикает, и за каждый километр накручивает неутешительное количество евроцентов. Так, к примеру, от аэропорта Мадрида до центра города всего 18 километров, а от аэропорта Г.Алиева в Баку – 20. Тем не менее поездка на такси со счетчиком в Мадриде обошлась автору заметки в 40 евро, в то время как поездка из бакинского аэропорта в центр города обойдется интуристу всего лишь в 12 манатов (6-7 евро).

О том, как рост цен на проезд в такси повлияет на плотность пассажиров в общественном транспорте сотрудник Minval.az поговорил с экспертом по вопросам транспорта Эльденизом Джафаровым. Он отметил, что повышение цен на проезд в такси является действием незаконным: «Существует нормативный акт Кабмина от 2015 года, где прописано, что минимальная плата за проезд в такси не должна превышать 1.50 гяпиков, и если расстояние увеличивается, то сумма за каждый километр снижается до 50 гяпиков».

«Три самых популярных оператора такси в стране одновременно повысили цены за проезд, что уже указывает на монополию. Если бы цены повышались поэтапно, можно было бы сказать, что это потребность, формирующаяся за счёт спроса. Но на сегодняшний день мы видим, что три оператора такси повысили цены в два раза, и поставили граждан в крайне неудобное положение, причем не только граждан. Работу общественного транспорта в Баку нельзя назвать высококачественной. Ощущается нехватка автобусов на автобусных линиях города. Интервалы на маршрутах очень велики, на автобусных остановках скапливается огромное количество людей, желающих поскорее попасть в автобус – все это создает невероятную давку», – сказал эксперт, отметивший так же, что сейчас ситуация еще больше усугубилась из-за жары. В самый разгар поездок к морю и на природу повышение цен весьма некстати.

«Если осенью цены поднимутся еще выше, город накроет самый настоящий транспортный коллапс, который повлечет за собой массовые опоздания на работу, что нанесет экономике страны большой ущерб, потому что именно в Баку сосредоточены основные промышленные предприятия. Я считаю, что правительство в самые ближайшие дни должно принять соответствующие меры в отношении новой «ценовой политики» компаний-перевозчиков», – заявил Джафаров.

Яна Мадатова