Абдуллаев возглавил Национальный паралимпийский комитет (фото)

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На состоявшемся внеочередном общем собрании Национального паралимпийского комитета (НПК) Азербайджана избран новый президент структуры.

Согласно сообщению НПК, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной ассоциации спортсменов с нарушениями зрения (IBSA) Ильгар Рагимов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев и члены Комитета.

Сначала был представлен отчет о проделанной работе за прошедший год, обсуждены такие вопросы, как добровольная отставка И.Рагимова с поста президента МПК в связи с его избранием главой IBSA, а также внесение изменений в устав комитета и формирование его руководящего органа.

Фарид Гаибов акцентировал внимание на работу, проводимую в стране в области развития спорта. Министр пожелал Ильгару Рагимову успехов в дальнейшей деятельности. В своем выступлении президент IBSA пожелал Комитету успехов в дальнейшей деятельности и попросил членов принять его отставку.

Затем был рассмотрен и принят вопрос об отставке Ильгара Рагимова. Согласно повестке дня избраны новый президент, вице-президенты и члены Правления.

По результатам голосования новым президентом Комитета избран Хидаят Абдуллаев, вице-президентами – Ильхам Закиев и Фуад Гаджиев, членами Правления – Жаля Ахмедова и Рамиля Махмудова.