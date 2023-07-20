Лондон снял санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова

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Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова.

Ранее британский миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с Олега Тинькова.

Брэнсон назвал ограничения, введенные против Тинькова в прошлом году, «необоснованными». «Я глубоко убежден, что Тиньков был ошибочно включен в список подпадающих под санкции россиян. Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Именно поэтому я симпатизировал ему и поддерживал его. И продолжаю это делать», — отметил миллиардер.