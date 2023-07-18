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Британская разведка: Украина и Россия продвинулись на фронте

Британская разведка: Украина и Россия продвинулись на фронте

Украинские и российские войска достигли за прошедшую неделю незначительных продвижений на фронте, сообщает Британская разведка, которая проанализировала ситуацию на поле боя.

Британские аналитики отметили, что в течение последней недели боевые действия продолжались на многих участках фронта, при этом обе стороны, «достигли незначительных продвижений на разных направлениях».

В частности, на северо-востоке российские войска пытались продвинуться на запад через леса возле Кременной.

В то же время Украина продолжает прилагать значительные усилия вокруг удерживаемого Россией Бахмута. Аналитики указывают, что здесь российские силы, вероятно, неустойчивы, но пока держатся.

Вокруг Авдеевки в Донецкой области российские войска продолжают попытки локальных штурмов, но без особого успеха.

Украина на юге продолжает наступать как минимум на двух направлениях, но, по данным британской разведки, вряд ли уже прорвала основные оборонительные линии России.

Отмечается, что на этом участке Россия, вероятно, ввела режим нормированных обстрелов, чтобы сохранить возможность вести огонь косвенным наведением.

В Херсонской области Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста. Это является дополнительным вызовом для российского командования, которое, вероятно, обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.

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