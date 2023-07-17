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Существенно возросли штрафы за нарушение ПДД |
Главное Общество

Существенно возросли штрафы за нарушение ПДД

Существенно возросли штрафы за нарушение ПДД

Увеличен штраф за выезд на встречную полосу на дорогах с односторонним движением.

О этом говорится в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, указ о применении которой подписал президент Ильхам Алиев.

Отмечается, что в действующей редакции Кодекса отмечено, что движение при запрещающем сигнале светофора или регулировщика, нарушение требований дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» или правил перевозки пассажиров, обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения, движения по перекрестку, въезд транспортных средств общего пользования, а также перевозящих людей грузовых автомобилей на бензозаправочные пункты вместе с пассажирами, поворот влево или в обратную сторону без соблюдения требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11 и обход препятствия со стороны влечет наложение штрафа в размере 60 манатов.

Согласно изменению, размер штрафа увеличен с 60 до 80 манатов.

При этом согласно изменениям, за превышение установленной скорости движения на дороге в пределах 41-60 км/ч будет наложен штраф в размере 200 манатов, а 61 км/ч и более – 300 манатов.

Отметим, что согласно действующему варианту кодекса, за превышение установленной скорости движения на дороге в пределах 41-60 км/ч налагается штраф в размере 150 манатов, а 61 км/ч и более – 250 манатов.

Также установлены новые штрафы за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных веществ сильного действия лицом, имеющим право на управление транспортным средством.

Так, за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения в результате применения наркотических средств, психотропных или иных веществ сильного действия лицом, имеющим право на управление транспортным средством, налагается штраф в размере 600 манатов, либо ограничение на право управления транспортным средством сроком от 6 месяцев до 1 года.

За повторное совершение вышеуказанного проступка лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании налагается штраф в размере 800 манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года, учитывая обстоятельства дела, с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года и административный арест на срок от пяти дней до месяца (с учетом личности).

За причинение легкого телесного повреждения здоровью потерпевшего или причинение материального ущерба потерпевшему в результате указанного проступка налагается штраф в размере 900 манатов – с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года, либо по обстоятельствам дела – с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года, административный арест на срок от одного до двух месяцев (с учетом личности).

Выявления факта пребывания лица в состоянии наркотического опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или других веществ, оказывающих сильное воздействие осуществляется при помощи технического средства.

При этом штрафы за повторное совершение в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании в отношении лица, управлявшим транспортным средством без права управления и получившим административное взыскание, или за управление транспортным средством лицом, ограниченным в праве управления транспортным средством, увеличены на 50%.

Таким образом, за повторное совершение в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании в отношении лица, управлявшим транспортным средством без права управления им и получившим административное взяскание, или за управление транспортным средством лицом, ограниченным в праве управления им, будет наложен штраф в размере 300 манатов. Согласно действующему кодексу, этот штраф составляет 200 манатов.

Помимо этого, с 400 до 500 манатов повышаются штрафы, если подобные действия повлекли причинение легкого телесного вреда здоровью потерпевшего или материального ущерба.

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