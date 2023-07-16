Российский политик: Суровикин, вероятнее всего, психопат

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С 24 июня никто не видел российского командующего ВКС Сергея Суровикина. Есть разные версии касательно судьбы русского генерала. А учитывая его неоднозначное прошлое, за него действительно сейчас могли серьезно взяться.

Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. По его мнению, такие люди как Суровикин очень опасны. В пользу этого свидетельствуют многие сомнительные эпизоды из его прошлого. Подобное могло произойти во время мятежа Пригожина.

Сергей Суровикин исчез зразу же после мятежа Евгения Пригожина. По данным российских СМИ, генерала Суровикина арестовали и его якобы посадили за решетку.

«Я могу подтвердить, что его нет ни в одном следственном изоляторе Москвы. Да и держать его там нет смысла. Он в СИЗО отсидел семь месяцев, поэтому следственного изолятора не боится. Его показания никак не изменятся от местопребывания», – отметил Вячеслав Мальцев.

Обычно человека держат в следственном изоляторе, чтобы ему было некомфортно. Однако Суровикин – это тот человек, который фактически чувствует себя там как дома. С другой стороны – изолятор выбирают, чтобы человек не сбежал. Но опять же Суровикин не сможет исчезнуть бесследно по собственному желанию.

«Если ему дадут визу в США – он сразу же окажется уже в киевском СИЗО. Если улетит в Европу – то окажется в Гааге. Ему бежать некуда. Я ставлю на то, что он находится либо в санатории, либо в больнице. Конечно, под контролем минобороны», – предположил политик.

Неизвестно и наверняка, что именно российским властям нужно от Суровикина. Он, безусловно, мог знать о мятеже. Однако вряд ли был его соорганизатором или как-то помогал в подготовке.

Сергей Суровикин за свою карьеру совершал немало сомнительных поступков. В частности, часто действовал по своему усмотрению, игнорируя приказы командования.

«Он, вероятнее всего, психопат. Такие люди, наконец, выходят из-под контроля, их невозможно до конца контролировать. Они не любят подчиняться приказам», – заметил Мальцев.

Суровикин был тем человеком, который сначала сознательно подчинялся приказам, всячески демонстрируя свою «лояльность». Показывая себя хорошим солдатом, который может выполнить что угодно.

«Так происходит до момента, когда отдадут приказ не стрелять. Так было в Москве на Садовом кольце. Как только дают приказ не стрелять, у них характер «срабатывает» в другую сторону. Они говорят стрелять, потому что считают, что именно так правильно», – отметил оппозиционер.

Во время путча ГКЧП в Москве 21 августа 1991 года Суровикин отдал приказ идти на прорыв баррикады на Садовом кольце, давя насмерть демонстрантов боевыми машинами. В результате погибли три защитника Белого Дома.

Кроме того, Сергея Суровикина обвиняли в незаконных сделках оружием, после чего долгое время сидел в СИЗО. Есть также информация, что довел полковника Андрея Штакала до самоубийства. Будучи пехотинцем, он стал главным летчиком, ни разу не управляя самолетом.

«Думаю, он страшный человек. Его карьера еще не будет окончена. Суровикин еще скажет свое слово», – подытожил Мальцев.

13 июля в The Wall Street Journal сообщали, что Суровикина удерживают и допрашивают. Произошло это сразу после того, как выяснилось, что Суровикин располагал информацией о мятеже Пригожина. Это подтверждают западные СМИ, однако подчеркивают, что он не помогал Пригожину. Вместе с Суровикиным задержали еще 13 старших офицеров.

Однако уже 15 июля издание «Дождь», ссылаясь на собственные источники, заявило, что генерал все же был арестован. По убеждению источников, Суровикин не помогал Пригожину в мятеже, а лишь «бесконтрольно снабжал боеприпасами» для предводителя вагнеровцев.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины еще раньше отмечали, что российские спецслужбы серьезно взялись за Суровикина. Он еще накануне мятежа был ограничен в своих действиях.