Верховная Рада Украины обратилась к Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили

124 Просмотров

Верховная Рада Украины обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств-членов ЕС о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать третьего президент Грузии, украинского гражданина Михеила Саакашвили.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за принятие соответствующего обращения проголосовали 285 нардепов.

В тексте постановления указывается, что ее принятие вызвано критическим состоянием здоровья Саакашвили, освещенным в СМИ, и необходимостью сохранения его жизни и здоровья.

Поэтому парламент призвал президента Грузии предоставить уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили.

Также ВРУ обратилась к Зурабишвили с просьбой «осуществить гуманитарный акт и помиловать» гражданина Украины Михеила Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние.

Кроме того, Рада призвала парламенты государств-членов Евросоюза с просьбой принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления президентом Грузии помилования Саакашвили, «подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека».