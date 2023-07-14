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В Азербайджане ввели новые госпошлины на деятельность такси

В Азербайджане ввели новые госпошлины на деятельность такси

Устанавливаются новые государственные пошлины, связанные с деятельностью такси.

Данный вопрос нашел свое отражение в поправках к закону «О государственной пошлине», которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса, передает Trend.

Согласно изменению, ставки госпошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом устанавливаются следующим образом:

– выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси – 125 манатов.

– выдача пропускной карты на каждое транспортное средство – 25 манатов.

– выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами – 250 манатов

– выдача пропускной карты на каждое транспортное средство – 75 манатов.

– разрешение на деятельность диспетчера такси – 3000 манатов.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

Данный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

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