Колеров исключил появление росмиротворцев в Зангезуре

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Российских миротворцев в Сюнике (Зангезур – прим. Минвала) не будет, это невыгодно Армении. Об этом в беседе с NEWS.am заявил российский историк Модест Колеров. По его словам, есть очень важный фактор, на который редко обращают внимание.

«На части территории Армении, от Еревана до границы с Ираном, до обострения ситуации по официальным данным проживало не более 40 тыс. человек. Потом, после нескольких стадий обострения, оттуда ушло как минимум 7 тыс. человек. Получается, что всю эту огромную территорию населяют примерно 30 тыс. человек. Это ничтожно мало, чтобы гарантировать надежную защиту этой территории с точки зрения военного тыла», – отметил он.

«Азербайджан рассчитывает на открытие этого коридора. После этого у Армении не будет никаких технических сил, чтобы этот коридор был невооруженным. Надежды на то, что Иран жестко будет защищать свои интересы в этой части региона, тоже пока никак не оправдались. Азербайджан за последнее время научился действовать малыми шагами. Он так и будет действовать на фоне отступления Еревана», – подчеркнул он.