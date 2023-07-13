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Известны номинанты на премию «Эмми»

Известны номинанты на премию «Эмми»

В США объявили номинантов на телевизионную премию «Эмми». В список вошли сериалы, транслировавшиеся с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года.

Как сообщается на официальном сайте телевизионной академии, на премию в комедийной категории претендуют «Начальная школа «Эбботт», «Барри», «Медведь», «Тед Лассо», «Уэнсдэй», «Быть присяжным», «Удивительная миссис Мейзел» и «Убийства в одном здании». За звание лучшей драмы поборются «Дом Дракона», «Наследники», «Белый лотос», «Корона», «Лучше звоните Солу», «Одни из нас» и «Шершни».

Среди актёров на премию номинированы Дэниэл Рэдклифф за работу в телефильме «Странный Эл», Тэрон Эджертон за роль в шестисерийном биографическом триллере «Чёрная птица», а также Стивен Ян (сериал «Грызня»), Кумэйл Нанджиани (шоу «Добро пожаловать в Чиппендейлс»), Майкл Шеннон (проект «Джордж и Тэмми») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»).

В других категориях к награде представлены Педро Паскаль, Джереми Стронг, Боб Оденкёрк, Мартин Шорт, Джейсон Судейкис и прочие. Среди актрис на главные призы претендуют Наташа Лионн, Рэйчел Броснахэн, Дженна Ортега, Джессика Честейн, Али Вонг и другие.

Победителей назовут на 75-й церемонии вручения премии, которая по традиции пройдёт в стенах театра Microsoft в Лос-Анджелесе 18 сентября.

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