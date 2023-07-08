Россия поблагодарила Азербайджан

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Россия поблагодарила Азербайджан за помощь в мировом спорте.

«Россия приветствует тот факт, что Движение неприсоединения приняло спецдекларацию об участии россиян в Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отрадно, что на фоне инициированной антироссийской коалицией западных стран санкционной истерии вокруг российского спорта и вопроса о допуске отечественных атлетов на международные соревнования, все отчетливее утверждается здравый и адекватный взгляд на происходящее в мировом спорте, причем со стороны более представительных организаций и объединений, продвигающих, в отличие от той же ПАСЕ, объединительную, а не конфронтационную повестку», сказала Захарова.

Комментируя принятие документа, дипломат акцентировала внимание на том, что входящие в организацию страны ожидают, что соревнования, которые пройдут в столице Франции в следующем году, будут политически нейтральными.

«В декларации также подчеркивается, что спортивные организации в рамках олимпийского движения должны соблюдать нейтралитет, как это предусмотрено Олимпийской хартией, и что участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже станет «символом единства человечества во всем его многообразии», – отметила Захарова.

Отметим, что Министерская встреча координационного бюро Движения неприсоединения приняла специальную декларацию в Баку, в которой говорится, что страны — члены организации ожидают политически нейтральных Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.

В декларации подчеркивается, что спортивные организации в рамках олимпийского движения должны соблюдать нейтралитет, как это отражено в Олимпийской хартии. Члены Движения неприсоединения подчеркнули, что участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже станет «символом единства человечества во всем его богатом разнообразии».