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ISW: У россиян нет резервов, войска на передовой быстро деградируют без ротации

ISW: У россиян нет резервов, войска на передовой быстро деградируют без ротации

Российские подразделения на фронте истощаются ускоренными темпами из-за отсутствия ротации, которая в свою очередь вызвана нехваткой резервов. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на публикации российских «военкоров», которые жалуются на отсутствие ротации подразделений в армии оккупантов. Так, призванные по мобилизации российские военнослужащие, действующие в Запорожской области, находятся на передовой с октября 2022 года без какой-либо ротации.

Один из военных блогеров прямо заявил, что российские силы не смогли вывести этот мобилизованный персонал с передовых позиций на отдых, потому что нет свободных людей для их замены.

«Отказ от проведения какой-либо ротации, скорее всего, приведет к более быстрой деградации российских формирований, обороняющихся от украинских контрнаступлений на юге Украины», – считают в ISW.

Также российские военкоры обвинили российских вертолетчиков в фальсификации боевых действий: ударные вертолеты регулярно наносят удары по уже уничтоженной украинской военной технике. Военкоры полагают, что Минобороны России может использовать эти неоднократные попадания по одной цели, чтобы сообщать о завышенных потерях украинцев и подавать российские оборонительные операции как чрезвычайно эффективные.

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