Триумф азербайджанского штангиста на первенстве континента

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Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов завоевал три золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров в столице Молдовы Кишиневе.

Спортсмен, выступавший в весовой категории 73 кг, занял первое место в соревнованиях юношей до 17 лет, подняв рывком 137 кг, уточняет «Репорт».

Азербайджанский тяжелоатлет также взял первое место, подняв толчком 162 кг.

По сумме обеих упражнений в 299 кг (137+162) Равин Алмамедов оказался сильнейшим в категории 73 кг, и завоевал третью золотую медаль чемпионата Европы.