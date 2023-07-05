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Али Джафаров: Дисквалифицировать нужно было не только армянку, но и всю команду с тренером во главе

Али Джафаров: Дисквалифицировать нужно было не только армянку, но и всю команду с тренером во главе

Не умеют армяне достойно проигрывать. И этот неоспоримый факт еще раз доказала спортсменка,  представляющая Армению на Международном турнире по каратэ Batumi Open. Так, не сумев справиться с гневом после проигрыша азербайджанской каратистке Алике Семиховой, представляющей спортивный клуб «Самурай Карате», армянка повела себя более чем подло, а именно нанесла неожиданный удар в лицо Алике, которая, согласно правилам, приготовилась к взаимному рукопожатию после боя. Цель подлого поступка армянской спортсменки была понятна: устроить провокацию, вызвать соперницу на ответный удар, с целью добиться дисквалификации по принципу «ни мне, ни ей». Но Алика Семихова показала мастерство выдержки и не стала пачкать рук о недостойную «соперницу», которая, похоже, очень сильно надеялась на ответный удар. Но дождалась того, что ее лишили серебра и дисквалифицировали.

Позже Алика скажет, что сдержаться и не опуститься на уровень армянского плинтуса было делом чести: «Несмотря на неадекватные действия соперницы по татами, я показала свою культуру, как азербайджанская женщина и спортсменка. Мы победившая страна и великая нация. Горжусь тем, что я азербайджанка». – вот ее доподлинные слова.

Сотрудник Minval.az  поговорил об инциденте с Али Джафаровым –  пионером школы джиу-джитсу в Азербайджане, обладателем 6-ого дана по джиу-джитсу и 4-ого дана по каратэ, воспитавшим плеяду высококлассных спортсменов, настоящих воинов и бойцов, патриотов страны.

По словам А. Джафарова,  после просмотра видеоролика ролика, распространившегося в соцсетях, он был шокирован. Хотя и не сильно удивлен, потому что армяне очень часто прибегают к различного рода провокациям, в том числе, и на спортивных мероприятиях. Достаточно вспомнить инцидент, произошедший в апреле этого года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Ереване, когда один из зрителей вырвал у знаменосца флаг Азербайджана и поджег. Да и сам факт, что на том же чемпионате флаги Азербайджана и братской Турции были вывешены в разорванном виде. Разве это не было провокацией?  И если поднапрячь память, то можно припомнить еще десятки подобных инцидентов, когда армяне, не в силах скрывать свою подлую натуру, умышленно провоцировали на ответный удар.

«Я считаю, что армяне – нация-диагноз, и странно, что диагноза этого на мировой политической арене еще поняли», – сказал наш собеседник.

Кроме того, А. Джафаров считает, что  за недостойное поведение  армянской спортсменки должны были дисквалифицировать не только ее, но и всю команду – с тренером во главе, раз тренер этот не учит своих подопечных главному – терпимости. Ведь уметь проигрывать с достоинством – вот одна из основных задач, и психологическую подготовку к поражению ученики проходят обязательно.

«Алика Семихова – красавица и умница, она оказала высокий класс подготовки – и  боевой, и психологической, доказав в очередной раз, что азербайджанцы умеют побеждать, сохраняя гордость, честь и достоинство. И на татами, и на поле боя», резюмировал А. Джафаров.

Яна Мадатова 

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