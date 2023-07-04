Российские самолеты отследили в районе Аляски

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Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило об обнаружении четырёх российских военных самолётов в международном воздушном пространстве неподалёку от штата Аляска.

«NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолёта в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 3 июля 2023 года», — говорится в заявлении.

Самолёты не входили в воздушное пространство США и Канады, уточнили в NORAD. Там добавили, что полёты российских военных судов в регионе происходят регулярно и не воспринимаются как угроза. В Министерстве обороны России также неоднократно подчёркивали, что полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с международными нормами.