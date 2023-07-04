Украина раскрыла особенность применения HIMARS

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Заместитель министра обороны Анна Маляр поздравила США с Днем независимости и поблагодарила за помощь Украине, в частности за предоставление систем HIMARS, которые стали неприятной неожиданностью для российских военных. Об этом она написала в Facebook 4 июля.

«Спасибо за неизменную поддержку, которая помогает бороться за нашу свободу, уничтожать врага и защищать общие ценности», – отметила замминистра.

По ее словам, одним из самых мощных проявлений такой поддержки стали M142 HIMARS – реактивные системы залпового огня, которые позволяют наносить высокоточные удары по целям.

«Появление американских «Хаймарсов» в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для российских военных. Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и почувствовав первые огромные потери, россияне начали охоту на HIMARS. Но до сих пор ничего не поймали», – подчеркнула Маляр.

Замглавы Минобороны указала, что благодаря максимальной скорости 85 км/ч система способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за одну минуту. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй и беги).

«Из известных случаев применения: высокоточный удар 1 января 2023 года по зданию ПТУ в городе Макеевка, когда, по разным данным, погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян, и уничтожение базы оккупантов в селе Правые Саги, вблизи Олешек», – уточнила она.