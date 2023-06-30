В Кишиневском аэропорту иностранец устроил стрельбу и взял заложников (обновлено)

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Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, взял заложников.

Отмечается, что мужчина, устроивший стрельбу и ранивший пограничника, удерживает в помещении, где забаррикадировался, заложников.

По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения в аэропорту Кишинева, в котором забаррикадировался «стрелок».

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19:20 В Кишиневском аэропорту один из пассажиров открыл стрельбу.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генинспектората полиции Дианы Фетко.

В МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие. Правоохранители находятся на месте происшествия.

В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.

По неподтвержденным данным, пострадал сотрудник пограничной полиции.

МВД сообщило о двух жертвах в аэропорту Кишинева после инцидента со стрельбой.