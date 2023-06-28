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Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото)

Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото)

В освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района впервые спустя тридцать лет отпраздновали Гурбан байрамы.

На освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, были совершены праздничные жертвоприношения. Мероприятия по случаю праздника Гурбан байрамы были организованы Специальным представительством президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Службой восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, а также Агентством продовольственной безопасности Азербайджана, уточняет «Азертадж». Мясо принесенных в жертву животных было роздано 20 малоимущим семьям.

В шатре, установленном Азербайджанским институтом безопасности пищевых продуктов в связи с праздничными мероприятиями, работают полностью оборудованные мобильные лаборатории биобезопасности, предназначенные для проведения серологических, микроскопических, органолептических, физико-химических и биологических исследований.

Жители села Талыш поздравили всех жителей Азербайджана с праздником Гурбан байрамы и пожелали азербайджанскому народу успехов и процветания. Они также выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото) Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото)

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Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото)
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Первое за 30 лет праздничное жертвоприношение в селе Талыш (фото)

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