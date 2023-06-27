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Главное Спорт

В Баку стартовала VII Международная конференция министров по физическому воспитанию и спорту

В Баку стартовала VII Международная конференция министров по физическому воспитанию и спорту

26 июня в Баку стартовала VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физическому воспитанию и спорту (MINEPS VII), сообщает «Азертадж».

В первый день конференции выступили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.

На мероприятии была отмечена важность проведения конференции MINEPS VII в нашей стране, обсуждены вопросы повестки дня форума, гендерного равенства, темы «Приоритет Африка», «Молодежь лидирует» и развития молодежи. Также была предоставлена информация о важности проекта «Fit for life».

Участники панели поделились историями успеха и опытом.

Напомним, что основной целью конференции являются оценка международных тенденций в спорте, подготовка механизмов международных стратегий в области физической культуры и спорта.

В конференции, которая продлится до 29 июня, принимают участие руководители и министры структур, отвечающих за физическое воспитание и спорт, из 150 стран мира.

Официальное открытие конференции состоится завтра.

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