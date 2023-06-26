CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Главное Мир

Германия обеспечит Украину снарядами

Германия обеспечит Украину снарядами

Правительство ФРГ и министр обороны страны Борис Писториус планируют долгосрочно снабжать Украину 155-мм боеприпасами за счет оборонного бюджета бундесвера, соответствующий законопроект и контракт с концерном Rheinmetall уже представлен в бюджетном комитете бундестага, суммарное количество снарядов по контракту составит 333 тысячи. Об этом со ссылкой на источники сообщает Der Spiegel.

«Согласно конфиденциальным документам, первая партия из 20 тысяч снарядов для Украины на следующие два года уже согласована, расходы в размере 60 миллионов евро возьмет на себя федеральное правительство. Параллельно с этим бундесвер получит партию в размере 20 тысяч снарядов [для пополнения собственных запасов] к концу 2023 года», — говорится в публикации.

Сообщается, что состав заказа, рассчитанного до 2029 года, может быть изменен согласно потребностям правительства. Отдельно отмечается, что на данный момент на складах бундесвера есть лишь 20 тысяч артиллерийских снарядов, что не соответствует требованиям НАТО по коллективной обороне, согласно которым государство должно располагать достаточными запасами для 30 дней интенсивных боев. Планируется, что бундесвер увеличит свои запасы до 230 тысяч снарядов.

Теги:
Из этой рубрики
Евросоюз ввел девятый пакет санкций против Ирана
Мир

Евросоюз ввел девятый пакет санкций против Ирана

2023/06/26, 16:30
Посол Молдовы вызван в МИД России
Мир

Посол Молдовы вызван в МИД России

2023/06/26, 16:23
Германия обеспечит Украину снарядами
Мир

Германия обеспечит Украину снарядами

2023/06/26, 16:12
Монреаль стал самым нездоровым городом среди мегаполисов мира
Мир

Монреаль стал самым нездоровым городом среди мегаполисов мира

2023/06/26, 16:00
Путин поговорил по телефону с Раиси
Мир

Путин поговорил по телефону с Раиси

2023/06/26, 16:00
Пашинян поговорил по телефону с Раиси
Мир

Пашинян поговорил по телефону с Раиси

2023/06/26, 15:54
Синан Оган поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных сил
Мир

Синан Оган поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных сил

2023/06/26, 14:02
Эрдоган прокомментировал мятеж Пригожина в России
Мир

Эрдоган прокомментировал мятеж Пригожина в России

2023/06/26, 13:50
В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана (фото)
Мир

В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана (фото)

2023/06/26, 13:26