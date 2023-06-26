Иса Наджафов: Замдиректора ЦРУ сообщил Гейдару Алиеву, что русские готовят покушение на его внуков

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О мудрости и дальновидности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева сказано и написано немало слов. Благодаря складу характера и личным качествам он смог пройти тернистый и очень опасный путь до вершины политического олимпа Азербайджана, выйдя в итоге на международную политическую арену и став признанным авторитетом мировой политики.

Даже беспокойство за родных и близких людей, которые неоднократно подвергались реальной опасности, не сломило железную волю и не остановило Г.Алиева на пути к укреплению государственности и независимости Азербайджана. Очень точно характер экс-президента Азербайджана в своей книге «Горькая правда» (Acı həqiqət) передал судья Конституционного суда, бывший первый заместитель генерального прокурора, заслуженный юрист, кавалер ордена «Шохрат» Иса Наджафов.

Однако эта книга интересна не только тем, что она написана о Г.Алиеве, но и тем, что автор точно описал в ней тяжкий путь, через который прошла независимость Азербайджана, атмосферу, царившую в высших эшелонах власти в 90-е, борьбу с организованной преступностью и, конечно же, интриги, без которых не обходится ни одна правящая элита. От того и название такое – «Горькая правда». Автор описал свои воспоминания без прикрас. Надо отметить, что книга издана на азербайджанском языке и ограниченным тиражом.

В этом году, как известно, Азербайджан отмечает 100-летие общенационального лидера. В связи с этим Minval.az обратился к Исе Наджафову и попросил поделиться своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве. А поскольку эти воспоминания связаны непосредственно с профессиональной деятельностью И.Наджафова, мы привели в интервью эпизоды из «Горькой правды», и судья любезно прокомментировал их.

– Гейдар Алиев был неординарным человеком, в жизни многих людей он сыграл положительную роль. Его решения всегда были справедливыми. Мало кто знает, что у Михаила Горбачева был план, согласно которому Азербайджан должен был быть расчленен на части. Мне об этом в свое время рассказал представитель российского правительства. Но Г.Алиев предотвратил эту катастрофу, и построил сильное государство, в котором сегодня живем мы.

– Книга, действительно, интересна, особенно с точки зрения принципов и фундаментальной особенности уголовного права. Начинается она с эпизода, происходившего в 1994 году. Начальник службы безопасности президента Азербайджана Бейляр Эйюбов вошел в кабинет Г.Алиева и доложил о прошении заместителя директора ЦРУ, последний хотел срочно встретиться с экс-президентом, чтобы рассказать ему об одном чрезвычайно важном моменте. Экс-президент дал свое согласие и велел, чтобы о приезде американского гостя никто не знал. Г.Алиев и не предполагал, что побудило руководство ЦРУ просить аудиенции с ним. Представитель ЦРУ прибыл на следующую же ночь после доклада Эйюбова, и уже спустя некоторое время сидел в рабочем кабинете Г.Алиева, и попивая чай, беседовал с ним.

«Хочу доложить о цели моего визита, это поручение правительства США. Вы действительно хотите заключить контракт по нефти и газу (Контракт века или Гюлистанский контракт, заключен 20 сентября 1994 года, тем самым была заложена основа новой нефтяной стратегии Азербайджана)? И не свернете ли вы с пути, если столкнетесь с трудностями?», – спросил гость.

Гейдар Алиев уверенным тоном ответил: «Да, это твердое решение мое и моего государства».

«В таком случае, господин президент, ЦРУ (на тот момент эту структуру возглавлял Роберт Джеймс Уилсон) располагает точными данными о том, что после заключения контракта русские намерены убить ваших внуков, проживающих в Лондоне», – сказал американец.

В ЦРУ сочли своим долгом предупредить Г.Алиева, чтобы предотвратить планирующееся покушение и помешать русским. После встречи с Г.Аливыем представитель ЦРУ не задержался в Баку, и сразу же вылетел обратно.

Откуда эта информация у вас? Все так детально описано.

– Этот диалог спустя время передал мне переводчик экс-президента – Рауф Гусейнов. Естественно, что в связи с этой угрозой были приняты все меры безопасности, определенное время в Лондоне была организована тщательная охрана детей, телохранители отводили детей в школу, и приводили домой. Ну, а после того, как ситуация изменилась дополнительный наряд охраны вернулся в Баку.

– На что рассчитывала российская сторона? Что это остановит Гейдара Алиева, и он не подпишет Контракт века?

– Вероятно. Россия была против этого контракта. Если помните, в 2002 году премьер-министр России Виктор Черномырдин в последний раз прибыл в Баку (Черномырдин раньше работал под руководством Гейдара Алиева), и тогда президент сказал ему, что первым делом обратился именно к ним, к России, неоднократно приглашал в Баку, чтобы совместно реализовать «Проект века», но они не реагировали. То есть я хочу сказать, что, размышляя над глобальным проектом, Г.Алиев подходил к нему всесторонне. Он долго анализировал каждый свой шаг.

– Тем временем Сурет Гусейнов готовил государственный переворот и побег из тюрьмы лиц, которых хотел сделать своими подельниками. Побег Рагима Газиева, Аликрама Гумбатова, Арифа Пашаева и Бабы Назарли был организован в ночь на 22 сентября 1994 года, спустя два дня после подписания «Контракта века». Любопытно, что бывший генпрокурор Эльдар Гасанов ходатайствовал, чтобы к уголовной ответственности по делу о побеге привлекли куратора СИЗО упраздненного ныне МНБ Намига Аббасова. Но Гейдар Алиев выступил против этого, потому что знал, что Н.Аббасов не был соучастником организаторов побега указанных лиц. За это был должен отвечать непосредственно министр – Нариман Имранов, что и произошло. Прийти к такому заключению Г.Алиеву позволял богатый опыт по оперативной работе.

В начале 90-х правоохранительные и силовые структуры стране не в состоянии были обеспечить безопасность лидера, не могли контролировать ситуацию, и более того, признавали свое бессилие. В период подготовки госпереворота они уговаривали Г.Алиева на время укрыться в безопасном месте. Опасность того, что вооруженные формирования могут в любую минуту ворваться в здание Аппарата президента, была велика. Ведь в эти самые минуты люди С.Гусейнова захватили ИВ, полицию, госорганы и даже аэропорт Гянджи.

Но Г.Алиев созвал чрезвычайное заседание правительства, где было принято решение обратиться к народу.

«Я внимательно слежу за событиями. Ситуация, действительно, тяжелая. Государство и государственность под угрозой. Присутствующие здесь товарищи неоднократно предлагали мне покинуть это здание. Но знайте, что я буду здесь и с места не сдвинусь, до последней минуты, до последнего вздоха. Если понадобится, я и моя семья пожертвуем жизнями ради независимости и целостности Азербайджана. Я убедился в том, что вы потеряли контроль над ситуацией и бессильны перед вооруженными бандами. Значит, помощи от вас ждать не придется. В таком случае я обращусь за поддержкой к народу. Я верю, что мой народ не оставит меня и свое государство в беде», – сказал президент, обращаясь к министрам.

Сразу после совещания с министрами экс-президент распорядился собрать в зале заседаний съемочную группу, чтобы выступить в прямом эфире. Он обратился к народу с просьбой встать на защиту независимости и будущего Азербайджана. В книге вашей есть один любопытный момент: после обращения к народу и пресс-конференции помощник президента Тариэль Агаев срочно вызвал начальника пресс-службы Салахаддина Гулиева к президенту.

«Когда я отвечал на вопросы, то смотрел на камеры, слева от оператора AzTV пятая камера не снимала. Узнай, чья это камера, и в срочном порядке обеспечь их материалами AzTV, чтобы и они дали их в эфир», – сказал экс-президент С.Гулиеву.

Позже выяснилось, что это была камера телекомпании TQRT, которая из-за технических причин не сработала. Я не просто так привела этот эпизод, да и вы в своей книге – тоже.

– Один только этот момент указывает на феномен Г.Алиева, насколько он был внимателен к деталям, ничто не ускользало от его глаз. Вы знаете, это были первые годы независимости Азербайджана. В целом тогдашний государственный аппарат напоминал старую тарахателку, которая несмотря ни на что, двигалась к своей цели. И, разумеется, для ее обновления нужно было время. Гейдар Алиев понимал это и действовал, исходя из этих соображений. Кстати, после смерти Г.Алиева Рамиз Мехтиев уволил ныне покойного С.Гулиева.

– Чем же С.Гулиев не угодил Р.Мехтиеву?

– У дворца есть своя атмосфера, меняется только время, а атмосфера остается той же. Мехтиев после смерти Г.Алиева избавился от всех, кто ему не нравился, в том числе от Низами Худиева, председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (скончался в мае 2021 года), уволил его. А причина увольнения заключалась в том, что в августе 2002 года состоялась презентация моей книги, на которой я выступил и рассказал о том, что из себя представляет Намиг Аббасов. Но на следующее утро газеты не напечатали мое выступление. В день выступления Р.Мехтиев неоднократно звонил Низами Худиеву и требовал, чтобы он не давал мое выступление в эфир. Но Худиев сказал, что «это позиция Наджафова», и он не может не дать ее. После смерти Г.Алиева его сняли с должности…

– Убийство заместителя председателя Милли Меджлиса Афияддина Джалилова было совершено 29 сентября 1994 года, его застрелили в подъезде дома, в котором он жил. Согласно материалам уголовного дела убийство Джалилова заказали братья Джавадовы. Они полагали, что, убрав Афияддина Джалилова, смогут помешать Гейдару Алиеву. Однако, с чего организаторы взяли, что устранения Джалилова помешает Г.Алиеву? И потом, почему А.Джалилов, а не Расул Гулиев, ведь он стоял выше, был спикером парламента?

– Там несколько мотивов. Один из них заключается в том, что заместителя начальника Республиканской дорожной инспекции (старое название Главного управления государственной дорожной полиции) Айдына Ширинова с легкой руки А.Джалилова отстранили от должности, на это место назначили другого. Айдын же был близким родственником Джавадовых. Позже Айдын тоже был задержан за это убийство: его приговорили, а спустя некоторое время помиловали, сейчас он на свободе.

– То есть это была, прежде всего, месть?

– Да, и в то же время были другие причины: убили, чтобы навести страх на представителей власти. А про Расула Гулиева, и его поведение во время тех событий, которое я описал в книге, мне рассказывал сам экс-президент. Все эпизоды с участием экс-президента описаны в книге со слов очевидцев.

– Очень смелая книга, скажу я вам. В нашем обществе, где все – большие перестраховщики, издание такой книги требует особой смелости. Когда вы писали эту книгу, возникали ли у вас мысли о том, как отреагируют те, о которых вы упомянули в ней? Ведь это – не самые последние лица, некоторые из них до сих пор занимают высокую должность, например, Рамиль Усубов. Много подробностей в книге касательно бывшего генпрокурора Эльдара Гасанова, который сейчас отбывает тюремный срок. Я слышала, что пару лет назад, когда Усубов прочел вашу еще ненапечатанную книгу, то заявил, что ответит вам книгой же. Р.Усубов написал книгу?

– Нет, не написал. Это ведь не так просто. Творчество – это такая вещь, понимаете, должно быть вдохновение. Это не просто – захотел, сел и написал.

– Есть ли еще эпизоды, связанные с Гейдаром Алиевым, о которых вы не написали в книге?

– Почти все моменты, связанные с общенациональным лидером, я описал в книге. К примеру, в первой печати книги «Убийство в полночь» я написал о том, как Г.Алиев приехал в Баку по просьбе народа. Было проведено заседание, на нем присутствовали сам экс-президент, Расул Гулиев, экс-генпрокурор Али Омаров, ио министра нацбезопасности. На заседании шла речь о том, что в качестве подозреваемых задержаны лица, причастные к убийству полковника Шамси Рагимова. Я написал в книге, что, в связи с этим «президент велел Омарову выступить по телевидению». Омаров выступил. Однако позже, когда я говорил с Г.Алиевым, он прояснил все: «Такое заседание, действительно, было, но эти слова сказал не я, а Расул Гулиев. Я же выступил против такого заявления по телевидению, потому что вина подозреваемых еще не была доказана. Но Гулиев заявил, что Омаров именно так и должен выступить – обвинить их». И в ходе той беседы с президентом я сказал: «Когда вы обсуждаете определенные вещи, то задаете вопросы, как профессиональный следователь».

«Знаешь, когда я работал старшим оперуполномоченным, то нам разрешали и следствие по уголовному делу проводить», – сказал он.

То есть он прекрасно знал тонкости следственной работы. Г.Алиев прошел очень большую школу. Работать с ним было одно удовольствие. Он умел контролировать свои эмоции. Когда ему докладывали о чем-либо, никогда не показывал свою реакцию, свое отношение. Не принимал поспешного решения, пока сам не расследует каждый факт. Обладал большим терпением и способностью слушать собеседника. Никогда не был резок в своих высказываниях. Даже если ты ошибешься, он мог простить тебя. Во время беседы Г.Алиев создавал непринужденную обстановку, он хотел, чтобы собеседник был открыт и говорил обо всем, что чувствует. Он располагал к себе людей. Это – особый дар. Сейчас людей с такими качествами очень мало.

– Сейчас многие принимают высокую культуру человека за слабость.

– Они ошибаются. К сожалению, мы живем в другом обществе, ценности изменились. Мы были воспитаны в том обществе, где высоко ценились человеческие качества и совсем не ценилось богатство. Раньше ценили профессионализм.

– Многие высокопоставленные лица боятся давать интервью и отказывают журналистам, опасаясь неудобных вопросов.

– Иногда чиновники боятся журналистов, избегают их. Боятся, что ляпнут что-то не то. Ведь, когда говоришь, нужно сказать так, чтобы потом тебя не затаскали за твои же слова. Но Гейдар Алиев был великим оратором, всегда был открыт и честен с журналистами.

– В книге есть также эпизод об опасениях Эльдара Гасанова, он боялся, что именно с вашей помощью его хотят скинуть с должности генпрокурора… Стоял 1996 год, в стране все еще было неспокойно. Бывшие тогда начальник штаба национальной армии Шахин Мусаев и начальник службы тыла Вахид Мусаев обвинялись в причастности к попытке сбить самолет экс-президента зенитно-ракетным комплексом «Игла». Но, к счастью, реализации этого плана тогда помешал бакинский ветер. Параллельно с этим процессом в Генеральной прокуратуре плелись интриги, в которых Э.Гасанов играл главную роль. Вы написали о том, что за очерняющими вас статьями в оппозиционных газетах стоял именно Э.Гасанов.

– У этого противостояния были свои объективные и субъективные причины. Знаете ли, мой характер сформирован в органах прокуратуры, в общественной среде, где царила элитарная атмосфера. И в этой среде приверженность законности была представлена на самом высоком уровне. Ведь в чем состоит цель законности? В обеспечении государственной безопасности, в защите прав и свобод человека, в защите собственности. А в прокуратуре в те годы действовали неписанные правила: старшие опекали и безвозмездно помогали младшим сотрудникам. Словом, богатство духовного мира сотрудника прокуратуры зависит от среды, в которой он формировался…

– Э.Гасанову не нравилось, как вы ведете прокурорский надзор за предварительным следствием по ряду дел… Это была профессиональная придирка или за этим стояло нечто большее?

– Было приостановлено следствие по делу об убийстве директора Azərnəsriyyat Аждара Ханбабаева. Из материалов уголовного дела следовало, что убийство это было спланировано КГБ, в связи с этим было даже оказано давление на следователя Татлыева и Гусейна Алиханова. Об этих деталях я написал уже в другой своей книге. А в тот период Э.Гасанов работал в уголовном розыске МВД, и даже был членом следственно-оперативной группы, созданной по факту убийства Ханбабаева. А с другой стороны, когда раненного Ханбабаева госпитализировали, Гасанов не подпускал к нему никого, даже врачей. И это наводит на определенные мысли.

Другие два дела были связаны с убийствами Шамси Рагимова и А.Джалилова. В это же самое время шло следствие по факту вооруженного нападения омоновцев во главе с Махиром Джавадовым на здание Генпрокуратуры. Выполняя свою работу, некоторые оперативные документы в связи со следствием по указанным делам я получил из МНБ. Ознакомившись с документами, я понял, что расследование по делам велось необъективно. Поскольку предварительное следствие отдела МНБ по фактам убийств Джалилова и Рагимова затягивалось, я решил принять эти дела в исполнение прокуратуры. Спустя долгое время, в октябре 1995 года, уголовные дела были раскрыты, а я за этот период столкнулся с ярым сопротивлением…

– Другой эпизод: Намиг Аббасов, Э.Гасанов и Р.Усубов обвинили вас в том, что вы вмешались в дело бывшего телохранителя экс-президента Мушвига Мадатова, что, якобы его адвокат неоднократно был у вас, и пожаловались на вас Г.Алиеву, в связи с чем экс-президент организовал очную ставку. В ответ вы потребовали от них предъявить доказательства, которых у них не было.

– Когда они не нашлись, что ответить, Гейдар Алиев сказал: «Будьте справедливы и не идите на поводу у своих чувств. Чтобы уклониться от ответственности, подследственный может сказать что угодно, даже обвинить должностное лицо, но это вовсе не значит, что тот, о ком он говорит, вошел в преступный сговор, или препятствует ходу следствия. В таких случаях недопустимо клеветать в адрес друг друга».

– Допросы и показания Шамси Абдуллаева, Сахавата Хумбатова и Даяната Керимова показали, что убийство А.Джалилова и его водителя было организовано под руководством Алиюсифа Тахирова (известный как «Джин Фикрет») и Султана Салимова. Стрелял в Джалилова Даянат Керимов. То есть подтвердилось то, о чем вы говорили изначально. И если бы не препятствия, которые вам чинили, дело могло бы раскрыться раньше.

– 21 апреля 2000 года руководство генпрокуратуры было вызвано в Аппарат президента. Экс-президент проанализировал ситуацию, царившую в прокуратуре. В зале малых заседаний все сидели в такой последовательности: Гейдар Алиев, справа от него экс-премьер Артур Расизаде, затем Намиг Аббасов, Эльдар Гасанов, экс-руководитель аппарата Рамиз Мехтиев, Али Гасанов, Бейляр Эйюбов, начальник отдела по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров, начальник гуманитарного отдела Фатма Абдуллазаде, ну а слева от президента сидели Рамиль Усубов, я, Ханлар Велиев, Назим Аллахвердиев, и экс-военный прокурор республики Рамиз Рзаев.

Гейдар Алиев сказал: «В последнее время атмосфера в генеральной прокуратуре не самая приятная. Я собрал вас здесь с той целью, чтобы разрешить претензии Эльдара Гасанова и Исы Наджафова друг к другу: кто прав, а кто – нет». И первым Г.Алиев предоставил слово Гасанову.

«Господин президент, если кто придет к Исе Наджафову, он говорит: «Потерпите немного». Зачем он так говорит? И не дай Бог, если я трону нахчыванца или ераза, он ужалит меня, как змея. И еще в ходе следствия по делу Эльчина Амирасланова следователь Али Алиев встретился с Эльчином и сказал ему, чтобы тот дал показания, связанные со мной, за это Наджафов обещал спасти его от «вышки». Эльчин об этом написал в своем заявлении, адресованном мне. Он часто меняет свои решения», – поспешил оправдаться Гасанов и резко замолчал.

Тогда президент обратился ко мне. Я ждал этого момента и знал, что это должен был быть последний бой, а потому пришел подготовленным. Начал с фактов умышленного убийства, необоснованного приостановления уголовных дел по ним, задержания невиновных лиц, укрывательства преступников и так далее, и все это было подкреплено документами.

Э.Гасанов не выдержал и сказал: «Господин президент, Иса Наджафов чуть ли не вскрыл архивные данные моего отца, чтобы обвинить меня».

Я продолжил: «Эльдар муаллим, вы неоднократно прессинговали следователя Ильхама Мамедова, а он ни нахчыванец, ни ераз. Ахмед Ахмедов – следователь по особо важным делам, вы необоснованно уволили его и хотели отправить следователем в Барду. А господин президент не позволил вам сделать это. Он был членом следственной группы по делу об убийстве А.Ханбабаева. Генпрокурор препятствовал раскрытию этого дела. Потом выяснилось, что Э.Гасанов, в бытность свою сотрудником Управления МВД, возглавлял оперативную группу по Ханбабаеву. А почему вы хотели арестовать Али Алиева? Президент вмешался в это и не дал арестовать его. Майор полиции по прозвищу «Балта Гусейн» был привлечен вами к ответственности по статье 57 УК. Но потом вы выдвинули протест и его оправдали. Так кто же часто меняет свои решения? Я или вы? Было совершено покушение на директора завода по производству холодильников. Лица, причастные к преступлению остались в стороне, вы же пытались насильственно заставить председателя Профсоюза взять на себя это преступление. В связи с убийством Джалилова вы дезинформировали президента, передали дело другому следователю, а те, кого вы называли убийцами, оказались непричастны. Зачем вы лгали, какие цели преследовали? Я же с самого начала говорил вам, кто совершил это преступление. Позднее в ходе следствия мои слова подтвердились».

«Иса, достаточно», – сказал экс-cпрезидент, и объявил получасовой перерыв. После перерыва все снова заняли свои места.

«Эльдар, хотите ли вы что-нибудь добавить?», – спросил Гейдар Алиев.

«Да, Иса Наджафов возбудил уголовное дело против брата Намига Аббасова», – быстро вставил он.

На что я встал и сказал: «Он прав. Но брат Н.Аббасова продавал консервы из непригодного к употреблению мяса кенгуру, предназначенные пограничникам. И по этому факту было возбуждено уголовное дело, которое направлено в военную прокуратуру». И на это не смогли возразить ни Эльдар Гасанов, ни Намиг Аббасов.

Затем Гейдар Алиев, обратившись к Гасанову, спросил: «Эльдар, а ты говорил, что Иса Наджафов на Расула Гулиева работает. Мы проверили, но информация не подтвердилась. Почему ты лгал?».

Эльдар Гасанов молчал.

Президент продолжил:

– Эльдар, как до вас дошло письмо Эльчина Амирасланова?»

– Это копия письма, господин президент.

– Кто тебе ее дал?

– Его адвокат.

– Дай мне копию.

Эльдар Гасанов передал письмо президенту и вернулся на свое место.

– Эльдар, а кто передал этот документ адвокату?

– Его жена, господин президент. Из изолятора отправлено.

– Наверное, Эльчин в конверте отправил это письмо?

– Да, господин президент.

– То есть, когда в конверт клал, сложил письмо, верно?

– Верно, сложил и отправил по почте жене.

– В таком случае почему линия сложения бумаги при копировании не почернела?

Этот вопрос привел Гасанова в замешательство, он не нашелся что ответить. Уже после этого Гейдар Алиев сказал, что ему известно все относительно того, как Гасанов подкупал журналистов, чтобы те клеветали на Ису Наджафова.

После того, как президент выслушал всех присутствующих, он сказал: «Я выслушал всех и пришел к выводу, что в связи со сложившейся обстановкой не смогу выдвинуть в парламенте вопрос оставления Эльдара Гасанова на должности генпрокурора на второй срок. Иса Наджафов и Ханлар Велиев тоже должны будут покинуть пост, не смотря на то, что это ценные для страны кадры». Заседание закончилось и все покинули зал.

Вскоре Эльдар Гасанов был освобожден от должности, и на это место назначен Закир Гаралов. И я ушел из прокуратуры, но был доволен, потому что смог выйти из этой ситуации с честью. Решение Гейдара Алиева было справедливым. Эта сцена – свидетельство того, как он умел выслушать и никогда не рубил сгоряча.

Гейдар Алиев верил в тех, кого назначал на высокую должность, а иначе он не делал бы этого. Но, к сожалению, не каждый из его назначенцев ценил оказанное ему высокое доверие.

Рамелла Ибрагимхалилова