Офис Зеленского: Мы наблюдаем начало гражданской войны в России

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнера», заявив, что «начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты».

По его словам, события развиваются по тому сценарию, о котором украинские власти говорили в течение всего прошлого года.

«Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине. Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны. Группа Пригожина захватывает военные объекты, штабы и целые города, почти не встречая сопротивления на своем пути, разоружая случайных солдат и полицейских. Путин объявляет Пригожина предателем и вне закона и анонсирует соответствующие приказы спецслужбам, но ничего не происходит — кризис управления, фактическая потеря власти. В то же время «Вагнер» продолжает свой марш на Москву. Украина продолжает двигаться своим путем. До границ 1991 года», — прокомментировал происходящее Подоляк.