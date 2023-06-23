Забракована партия ввезенного из России замороженного мяса индейки (фото)

107 Просмотров

Партия замороженного мяса индейки, ввезенная в Азербайджан из России, признана непригодной к употреблению.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В образцах, взятых из партии 1039,5 кг замороженной голени индейки производства ООО «ПензаМолинвест», импортированной из России ООО «Лайм и Ко», была обнаружена сальмонелла.

По данному факту были приняты меры в соответствии с законодательством. Также был наложен временный запрет на ввоз данной продукции производителем в нашу республику, о чем было направлено уведомление в соответствующее учреждение страны-экспортера.