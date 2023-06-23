Агаджанов ответил Захаровой: Армяне Карабаха – потенциальные граждане Азербайджана. Прямой диалог, и без посредников

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21 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва готова способствовать началу диалога между Баку и Ханкенди «относительно обеспечения прав и гарантий безопасности» армянских жителей Карабаха.

Лидер Движения карабахских армян Артур Агаджанов, комментируя это заявление российского МИДа для «Минвала», выразил удивление формулировкой М.Захаровой о возможном начале диалога между Баку и Ханкенди.

«Странно, что официальный представитель МИД России фактически дублирует формулировку, которую использует политическое руководство Армении. Вполне понятно, кого именно подразумевают под вывеской «степанакерт» в Ереване. Это незаконные, ни кем непризнанные руководители так называемой «НКР», которых правительство Пашиняна именует «избранными полномочными властями», – отметил А.Агаджанов.

Тогда как руководство Азербайджана, по словам Агаджанова, неоднократно во главе с президентом Ильхамом Алиевым напоминало, что без содействия каких-либо стран, готово и будет вести диалог, чтобы обеспечить права и гарантии безопасности армянскому населению Карабаха. Это прерогатива властей Азербайджана.

«Напомню что карабахские армяне являются потенциальными гражданами Азербайджана. Официальный Баку никогда не отказывался от своих граждан. Страны-посредники, которые, якобы готовы содействовать примирению сторон, должны понять, что Азербайджан вполне может сам договориться с карабахскими армянами, желающими интеграции и процветания. Внешние игроки и посредники своим излишним усердием только мешают им договариваться. Только после того, как будет прямой диалог Баку с карабахскими армянами, без посредников, наступит новый этап в жизни карабахцев. Затем намеченные экономические, социальные, логистические, инфраструктурные и бизнес-проекты будут реализованы в интересах всех жителей Карабахского региона», – резюмировал А.Агаджанов.