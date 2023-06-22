Провокация в Гедабеке: российский след подтверждается — расследование Minval.az |
СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы |
Как HIMARS громит россиян на Бахмутском направлении (видео) |
Шойгу анонсировал сформирование резервной армия России в концу июня |
Глава МИД Великобритании Клеверли благодарит Азербайджан |
Зеленский выступил с экстренным обращением (видео) |
В Сеюдлю находится специальная комиссия по расследованию столкновений между жителями и полицией |
ISW: ВСУ успешно создали условия для главного удара контрнаступления |
Армия Азербайджана пресекла незаконные фортификационные работы армян |
Главное Экономика

Астана и Баку создали логистическую компанию для развития Транскаспийского маршрута

Астана и Баку создали логистическую компанию для развития Транскаспийского маршрута

Представители Казахстана и Азербайджана подписали соглашение о создании логистической компании для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского правительства по итогам официального визита премьер-министра страны Алихана Смаилова в Баку.

«Одним из важнейших документов является соглашение о создании объединенной логистической компании для дальнейшего развития ТМТМ. Сегодня его подписали Казахстан и Азербайджан, а подписание договора еще одной участвующей стороной – Грузией – ожидается в ближайшее время», – говорится в сообщении.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марата Карабаева, единая компания будет заниматься объединением тарифов и обработкой всех грузов на ТМТМ. Главной ее задачей будет осуществление грузоперевозок между Китаем и Европой. При этом стороны стремятся достичь максимального упрощения всех процессов. «Ранее срок доставки грузов по маршруту составлял 53 дня, сегодня он сокращен до 18-23 дней. Деятельность новой компании позволит сократить срок доставки до 18 гарантированных дней в текущем году, а далее – до 10-15 дней», – пояснил глава ведомства.

По его словам, один из подписанных Астаной и Баку документов касается цифровизации проходящего по ТМТМ грузопотока. Для реализации этой инициативы планируется привлечь крупных международных инвесторов.

В общей сложности Казахстан и Азербайджан по итогам визита Смаилова подписали 10 документов. Среди них меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана, подписанный казахстанской национальной компанией «Казмунайгаз» и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR. Кроме того, заключен меморандум о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов, а также соглашение о создании совместного предприятия по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между АО «Казахтелеком» и ООО «Азертелеком».

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган наградил SOCAR
Экономика

Эрдоган наградил SOCAR

2023/06/22, 19:04
Астана и Баку создали логистическую компанию для развития Транскаспийского маршрута
Экономика

Астана и Баку создали логистическую компанию для развития Транскаспийского маршрута

2023/06/22, 18:05
Азербайджан, Казахстан и Грузия создадут совместное предприятие
Экономика

Азербайджан, Казахстан и Грузия создадут совместное предприятие

2023/06/22, 15:13
ЦБА: Число пользователей электронных денег растет
Экономика

ЦБА: Число пользователей электронных денег растет

2023/06/22, 14:08
В Азербайджане будут возвращены некоторые платежи
Экономика

В Азербайджане будут возвращены некоторые платежи

2023/06/22, 12:34
Грузия резко нарастила импорт российского СПГ
Экономика

Грузия резко нарастила импорт российского СПГ

2023/06/21, 22:36
Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева
Экономика

Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева

2023/06/21, 14:41
ЦБА о росте номинального курса маната
Экономика

ЦБА о росте номинального курса маната

2023/06/21, 11:30
ЦБА оставил учетную ставку на прежнем уровне
Экономика

ЦБА оставил учетную ставку на прежнем уровне

2023/06/21, 11:00