Астана и Баку создали логистическую компанию для развития Транскаспийского маршрута

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Представители Казахстана и Азербайджана подписали соглашение о создании логистической компании для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского правительства по итогам официального визита премьер-министра страны Алихана Смаилова в Баку.

«Одним из важнейших документов является соглашение о создании объединенной логистической компании для дальнейшего развития ТМТМ. Сегодня его подписали Казахстан и Азербайджан, а подписание договора еще одной участвующей стороной – Грузией – ожидается в ближайшее время», – говорится в сообщении.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марата Карабаева, единая компания будет заниматься объединением тарифов и обработкой всех грузов на ТМТМ. Главной ее задачей будет осуществление грузоперевозок между Китаем и Европой. При этом стороны стремятся достичь максимального упрощения всех процессов. «Ранее срок доставки грузов по маршруту составлял 53 дня, сегодня он сокращен до 18-23 дней. Деятельность новой компании позволит сократить срок доставки до 18 гарантированных дней в текущем году, а далее – до 10-15 дней», – пояснил глава ведомства.

По его словам, один из подписанных Астаной и Баку документов касается цифровизации проходящего по ТМТМ грузопотока. Для реализации этой инициативы планируется привлечь крупных международных инвесторов.

В общей сложности Казахстан и Азербайджан по итогам визита Смаилова подписали 10 документов. Среди них меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана, подписанный казахстанской национальной компанией «Казмунайгаз» и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR. Кроме того, заключен меморандум о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов, а также соглашение о создании совместного предприятия по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между АО «Казахтелеком» и ООО «Азертелеком».