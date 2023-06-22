МИД: Диалог с армянами Карабаха – внутреннее дело Азербайджана

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В связи с призывами к применению «международного механизма» в диалоге Азербайджана с жителями Карабахского региона армянского происхождения и решению вопросов прав и безопасности жителей армянского происхождения, еще раз подчеркиваем, диалог с жителями армянского происхождения – это внутреннее дело Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Азербайджан намерен принять необходимые меры по реинтеграции жителей армянского происхождения, приглашению их с целью обсуждения этих и других вопросов. Наше приглашение все еще в силе», – подчеркивается в заявлении.