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Чернышевский: Война в Карабахе – война армии 21-го века с армией 19-го века

Чернышевский: Война в Карабахе - война армии 21-го века с армией 19-го века

Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский в ходе стрима на своем канале в Youtube прокомментировал ход контрнаступления ВСУ.

«Идет штурм позиционной обороны – не так, как вел штурм Брусилов, не так, как какой-нибудь маршал Фош в Первую мировую войну. И потери совсем не такие, и эффективность совершенно другая. Главные силы в бой не введены – идет целенаправленное перемалывание русских войск армией Украины. Да, это битва на истощение, а что вы хотели? Как еще Украине прорывать эту оборону без авиации?», – задается вопросом эксперт.

«Да, битва не будет быстрой, она будет долгой. Сражение под Верденом в Первую Мировую войну шло семь месяцев. Но я надеюсь, что не семь месяцев продлится штурм российских линий обороны. Месяца два уж точно это продлится. Не ждите раньше июля-августа каких-то серьезных успехов, потому что русские вводят в бой резервы, выбивается артиллерия. Пока украинская артиллерия стреляет в русскую, она не может стрелять по позициям российской пехоты. Соответственно, сначала надо выбить российские пушки, а затем разрушить опорные пункты, взорвать технику, блиндажи. А дальше у Украины уже все пойдет как по маслу», – отмечает Чернышевский.

«Выбить российские войска – это не так просто. Украина все это делает, поэтому ждать надо. Это не операция «Буря в пустыне». И это даже не армяно-азербайджанская война (имеется в виду Вторая Карабахская война – прим. «Минвала»), потому что там у Азербайджана было подавляющее превосходство в воздухе, у него было подавляющее превосходство в дронах – у Армении их вообще не было. В принципе, это была война армии 21-го века с армией 19-го века. Но в Украине совсем другая картина», – заявил эксперт.

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