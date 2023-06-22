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СГБ отчиталась об аресте граждан Азербайджана, участвовавших в незаконных вооруженных соединениях за рубежом

СГБ отчиталась об аресте граждан Азербайджана, участвовавших в незаконных вооруженных соединениях за рубежом

В результате расследований, проведенных в Службе государственной безопасности (СГБ), установлены и были объявлены в международный розыск члены группы, состоящие из граждан Азербайджана, которые для участия в вооруженных конфликтах, сопровождаемых с совершением терактов за пределами страны на почве религиозной вражды религиозного радикализма и религиозного фанатизма нелегальными путями перешли на территорию Сирии, были привлечены к учениям специальных лагерях в г. Идлиб. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

Они были обучены правилам применения различных видов огнестрельного оружия и участвовали в боях в составе незаконного вооруженного формирования «Taifatul Mansura».

Оперативно-следственными мероприятиями, проведенными по возбужденному уголовному делу, были установлены места, в которых скрывались за рубежом 13 граждан Азербайджана, совершенных вышеназванные преступные деяния – Абдуллаева Шамиля Тохуд оглу, Агаметова Мурада Алибала оглу, Гулиева Мурада Фирудин оглу, Рустамова Фархада Иса оглу, Султанова Султана Идрис оглу, Гусейнова Наджмеддина Назир оглу, Махмудова Хикмета Сахиб оглу, Алиева Маиса Тельман оглу, Исмаилова Исмаила Айдын оглу, Бабаева Шахрияра Рагим оглу, Мурадова Гаджи Ариф оглу, Бахышова Аловсара Алисафа оглу и Асадова Интигама Ширин оглу.

В рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску они были задержаны и доставлены в Азербайджан.

Вышеназванные лица привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых лиц по ст. 283-1.3 УК Азербайджана. Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Комплексные следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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