Полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024 в Париже

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Французская полиция провела обыск в офисе оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря оргкомитета Джонатана Фирпо.

«Париж-2024» полностью сотрудничает со следователями, чтобы облегчить их расследование», — заявил он.

Эти обыски связаны с двумя «предварительными расследованиями» финансовых нарушений по контрактам и при работе с государственными средствами, подтвердила каналу CNN Национальная финансовая прокуратура Франции.

Последняя также сообщила, что полиция провела обыски на «нескольких» объектах, в том числе в офисах оргкомитета Олимпиады-2024 и в штаб-квартире государственного органа Solideo, ответственного за инфраструктуру олимпийских объектов.

Как напоминает канал, одно из предварительных расследований было начато в 2017 году антикоррупционным подразделением французской полиции по делу о «незаконном конфликте интересов, растрате государственных средств, фаворитизме и сокрытии фаворитизма в отношении нескольких контрактов», заключённых оргкомитетом Олимпийский игр в Париже.

Второе предварительное расследование было начато в 2022 году другим специализированным финансовым подразделением французской полиции, которое изучало обвинения в «незаконном конфликте интересов, фаворитизме и сокрытии фаворитизма в отношении нескольких контрактов», заключённых оргкомитетом Олимпиады-2024 и органом Solideo.

Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти в следующем году с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября, сообщает CNN.